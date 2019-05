21 Nominierungen bei den Billboard Music Awards, das konnte sich sehen lassen! Doch Cardi B (26) zeigte noch weit mehr in dieser rauschenden Award-Nacht in Las Vegas – und nicht alles davon war jugendfrei. As die Sängerin mit ihrem Ehemann Rapper Offset (27), ins Blitzlichtgewitter trat, brauchte es nur noch wenig Fantasie, um sich die innige Liebe des Paares auszumalen: Denn es wurden heiße Küsse getauscht!

Cardi trug ein sexy Rock-Oberteil-Ensemble in strahlendem Gelb – passend dazu waren auch ihre langen Nägel lackiert. Offet zeigte sich in einem schlichten, schwarzen Anzug. Doch mit ihren Outfits sorgte das Paar diesmal weniger für Furore, als mit seinen feuchten Zungenspielen. Vor allem ein Foto des Abends, bei dem Offset das angewinkelte Bein seiner Liebsten fest an seine Hüfte drückt, ging schnell viral. Cardi selbst erklärt laut People zur ungewöhnlich offenen Darstellung beschwichtigend: "Das ist nur mein Hintern."

Bestens aufgelegt teilte die "Money"-Interpretin auf der Veranstaltung auch Entertainment Tonight mit: "Ich habe mir gerade meine Brüste erneuern lassen. Ich fühle mich gut, aber manchmal auch nicht, wisst ihr. Wenn die Haut ein wenig überdehnt ist." Die Schuld daran, dass überhaupt kosmetische Korrekturen notwendig waren, hatte Cardi B laut zuvor bereits ihrer Tochter Kulture gegeben. Die Kleine, die erst wenige Monate alt ist, soll die Brüste strapazierend schnell in Besitz genommen haben.

Getty Images Cardi B und Offset in New York City

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

