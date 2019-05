Jede Minute könnte es soweit sein! Die Geburt des ersten Kindes von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wird derzeit sehnlich erwartet. Der errechnete Geburtstermin soll dabei laut Gerüchten bereits überschritten sein. Doch royale Fans waren sich bereits seit der Verkündung sicher: Baby Sussex erblickt am zweiten Mai das Licht der Welt. Sollte das Baby heute geboren werden, gäbe es sogar einen Rekord.

Wie Mirror jetzt berichtete, wurde eine Rekordzahl an Wetten auf den zweiten Mai als Geburtstermin abgegeben. Sollte dies der Fall sein, steht den britischen Buchmachern eine Auszahlung in Höhe von rund 676.000 Euro bevor – ein absoluter Rekord. So viel wurde bislang noch nie ausgezahlt, wie ein Sprecher von Bookmakers.TV bestätigte: "Eine sechsstellige Auszahlung für einen Markt für Neuheiten gab es bislang kaum, aber die Royal-Fans können es einfach nicht lassen, Tipps abzugeben."

Dabei konnte Geld auf verschiedene Faktoren gesetzt werden, wie beispielsweise das Geschlecht, den Geburtstag, das Gewicht und den Namen des Wonneproppens. Bislang hielten sich die werdenden Eltern mit Details über die Geburt zurück – im Laufe der Schwangerschaft gaben Spieler deshalb bislang über 10 Millionen Euro für Wetten aus.

