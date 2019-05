Was für ein süßes Geständnis! Chris Evans (37) zählt nicht nur zu den gefragtesten Schauspielern, er ist auch als Junggeselle heiß begehrt. Dennoch gibt sich der "Captain America"-Darsteller stets sympathisch bescheiden. In Liebesdingen hat sich Gentleman Chris nun ein lang gehütetes Geheimnis entlocken lassen: Er schwärmt für Jennifer Lopez (49) und hatte zuletzt sogar Mühe, bei seinem gemeinsamen Auftritt mit der brünetten Schönheit die Ruhe zu bewahren!

Über ihre gemeinsame Laudatio bei der Oscar-Verleihung 2019 offenbart Chris im Interview mit dem Men's Journal: "Ich dachte nur: 'Sei nicht nervig, sei nicht nervig, halt dich zurück Chris. Sei kein Dummkopf. Sag nichts, denn du weißt ja nicht, was du sagen sollst.'" Zuvor hatte Chris schon freimütig gestanden: "Sie ist schon ewig ein ganz großer Schwarm von mir."

Dem Hollywood Reporter hatte Chris erst vor einem Monat verraten, warum er bis heute als Junggeselle unterwegs ist. "Ich bin der Typ, der Angst hat, vereinnahmt zu werden", so der Star. Er habe bisher immer sehr eigenständig gelebt, campe zum Beispiel wahnsinnig gern allein und brauche seine Freiheit. Wenn jemand tief in sein Leben eindringe, so Chris, habe er schnell das Gefühl "zu ersticken". Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez dagegen hat bereits drei Ehen hinter sich, ist zweifache Mama und die Hochzeit mit Ex-Baseballstar Alex Rodriguez (43) steht bevor.

Getty Images Chris Evans im April 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Chris Evans bei ihrer Oscar-Laudatio 2019

Getty Images Jennifer Lopez auf der MET-Gala 2015

