Hat sie etwa bei einer anderen königlichen Dame abgeschaut? Herzogin Meghan (37) gilt seit einiger Zeit als DIE Fashionista unter den Royals. Die werdende Mama ist einfach überall mit ihren Looks ein Hingucker und inspirierte des Öfteren schon andere Ladys aus Königshäusern. Erst kürzlich ist wohl auch Königin Letizia (46) von Spanien dem Look der ehemaligen Suits-Darstellerin verfallen: Letizia trug bei einem Staatsbesuch ein ziemlich ähnliches Kleid wie einst Meghan!

Bei ihrer Reise nach Mosambik überraschte die 46-Jährige vor wenigen Tagen in einem ziemlich sommerlichen Look. Ihre zierliche Figur umschmeichelte ein hellblaues Blusenkleid – doch Royal-Fans dürfte dieses Outfit bekannt vorkommen: Ein beinah identisches Kleid trug die Gattin von Prinz Harry (34) im Oktober 2018 in Tonga, lediglich die Farbe der beiden Kleider unterscheidet sich in ein paar Nuancen.

Nicht zum ersten Mal inspirierte Meghan einen anderen Royal in Sachen Mode. Erst vor wenigen Tagen erschien die dänische Prinzessin Mary (47) im gleichen Oberteil wie die 37-Jährige. Beim "Dänischen Wissenschaftsfestival" entschied sich Mary für die dunkelblaue Variante des Kleidungsstücks, während Meghan nur Monate vorher im strahlenden Rot in Sydney erschienen war.

Getty Images Königin Letizia von Spanien in Mosambik 2019

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga, Oktober 2018

HBG-BILD/face to face / ActionPress Prinzessin Mary in Dyrehaven

