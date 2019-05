Daniela Katzenberger (32) teilt einen besonderen Mama-Tochter-Moment! Die Kultblondine macht kein Geheimnis daraus, dass die kleine Sophia (3) – ihr gemeinsames Kind mit ihrem Mann Lucas Cordalis (51) – ihr ganzer Stolz ist. Neben ulkigen Selfies postet sie vor allem Schnappschüsse von ihrem Nachwuchs auf ihren Social-Media-Kanälen. Somit ist es wohl kaum verwunderlich, dass auf Danis absolutem Lieblingsbild ebenfalls Sophia zu sehen ist!

Ein Follower fragte die Beauty nun nach ihrem Foto-Favoriten – als Antwort postete sie ein zauberhaftes Bild in ihrer Instagram-Story: Auf dem Pic hält sie eine etwas jüngere Sophia im Arm, die sich so fest an ihre Mama kuschelt, dass sie ihr Gesicht eindrückt. Diesen Schnappschuss mag Lucas' Gattin sogar so gerne, dass sie ihn auf eine große Leinwand drucken ließ und diese in ihrem Zuhause auf Mallorca aufgehängt hat.

Erst vor Kurzem hatte die TV-Bekanntheit eine andere Erinnerung mit ihrer kleinen Prinzessin mit ihren Fans geteilt: Dani veröffentlichte ein putziges Babyfoto von Sophia, dass offenbar kurz nach deren Geburt aufgenommen wurde! "Zeit vergeht wie im Flug", betonte sie in der dazugehörigen Bildunterschrift.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbeger mit ihrer Tochter Sophia

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

