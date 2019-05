Verblüffendes Geständnis! Eigentlich kennt man Daniela Katzenberger (32) als eine toughe und selbstbewusste Frau. Die Blondine hat meist einen lockeren Spruch auf den Lippen und postet auf Social Media auch gerne Fotos aus dem Alltag, die sie nicht immer in den vorteilhaftesten Posen zeigen. Aber genau dafür lieben sie die Fans. Nun gestand die Katze aber: Sie ist nicht immer so souverän, wie sie sich gibt.

Via Instagram-Story fragte ein Fan die Vollblut-Mama, woher sie so viel Selbstbewusstsein habe. Die Antwort der Beauty kam ebenso prompt wie überraschend: "Ich bin oft gar nicht selbstbewusst", verblüffte sie ihre Follower. Doch wie schafft die Kult-Blondine es dann so souverän mit Hass-Kommentaren umzugehen?

Ganz klare Ansage von Daniela: Hater seien ihr schlichtweg egal: "Ich empfinde nur manchmal eine gewisse Gleichgültigkeit", verriet sie im Netz weiter. Hättet ihr gedacht, dass die Katze nicht immer so selbstbewusst ist, wie sie wirkt? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019 auf Mallorca

