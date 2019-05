Wer tanzt auf's oberste Treppchen? Jetzt wird es immer ernster: Nur noch neun Promis dürfen bei Let's Dance um den Titel "Dancing Star 2019" kämpfen. Nachdem Kerstin Ott (37) in Show fünf – mehr oder minder auf freiwilligen Wunsch – vom Parkett fegte, wird sich auch am Freitagabend einer der übrigen Kandidaten von der Tanzfläche verabschieden. In der sechsten Live-Show mit dem Motto "Lovesongs" dreht sich alles um das Thema Liebe – doch welchen steppenden Star haben die Zuschauer am meisten ins Herz geschlossen?

In der vergangenen Woche verzauberten vor allem Pascal Hens (39) und Ella Endlich (34) die Jury: 30 Punkte sackten die beiden mit ihren Profi-Partnern Ekaterina Leonova (32) und Valentin Lusin (32) von der Jury ein. Sicherten sie sich damit aber auch dauerhaft die Sympathien der Fans? Erstgenannter lag bereits in der vorherigen Umfrage zumindest bei den Promiflash-Lesern vorne – direkt vor dem gehörlosen Sportler Benjamin Piwko (39), der auch von den Juroren stolze 27 Punkte sammelte und sich damit in der Tabelle in der oberen Hälfte platzierte. Ob sie diese Favoritenrolle halten können?

Weniger erfolgreich lief das Zuschauer-Voting nach der Osterpause für Sabrina Mockenhaupt (38). Sie musste bis zum Schluss – trotz Verbesserungs-Lob von Motsi Mabuse (38) und Co. – um das Weiterkommen zittern. Ob sie dieses Mal die Beliebtheitsskala wieder hochklettern kann? Stimmt in der Umfrage ab, welcher "Let's Dance"-VIP für euch die Nase vorne hat!

Getty Images Pascal Hens im April 2019 bei "Let's Dance"

P.Hoffmann/WENN.com Ella Endlich und Valentin Lusin bei der fünften Let's Dance-Show

P.Hoffmann/WENN.com Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance"

