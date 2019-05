Autsch – das tat schon beim Zusehen weh! Eigentlich lief am Freitagabend alles besser als zunächst erwartet für Evelyn Burdecki (30) und ihren Let's Dance-Tanzpartner Evgeny Vinokurov. Die beiden heimsten für ihren Salsa zu "Amores Como El Nuestro" von Jerry Rivera gute Kritiken ein, obwohl ihnen ein Trainingstag fehlte. So viel Körpereinsatz kann aber auch mal schmerzlich sein – wie Evelyn jetzt feststellen musste!

Bei einem Teil der Choreographie knallte Evgeny gegen das hübsche Köpfchen der Blondine. Doch anstatt sich davon aus dem Konzept bringen zu lassen, zog Evelyn die Performance ganz professionell durch. Das fiel auch Jurorin Motsi Mabuse (38) auf: "Auch wenn etwas schiefgegangen ist, hast du weiter gemacht. Du bist auf einem guten Weg – du hast dich nicht zurückentwickelt."

Aufmerksame Zuschauer haben sicherlich erkannt, dass Evelyn in der Kandidaten-Lounge im Anschluss ihren Kopf kühlen musste. Auf Instagram nahm die Frohnatur ihre Verletzung mit Humor: "Also wenn wir so viele Punkte bekommen hätten, wie wir Beulen haben, dann...haben wir aber nicht!" Trotzdem hofft sie, dass ihren Fans der Tanz gefallen hat.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

Getty Images Motsi Mabuse im Mai 2018

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

