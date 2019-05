Evelyn Burdecki (30) konnte erneut bei Let's Dance glänzen! Und das, obwohl der TV-Beauty und Evgeny Vinokurov ein ganzer Trainingstag fehlte. Denn die Blondine hatte am vergangenen Sonntag eine Autopanne in den Niederlanden. Trotzdem konnte sie recht gut an den Erfolg der letzten Show anknüpfen – wo sie ihren persönlichen Highscore von 26 Punkte erzielte. Dieses Mal zeigte Evelyn ihr tänzerisches Können bei einer Salsa zu "Amores Como El Nuestro" von Jerry Rivera!

Nach der Performance lobte Jurorin Motsi Mabuse (38) vor allem den Beginn der 30-Jährigen: "Ich fand das am Anfang sehr gut. Ihr habt diese Woche was riskiert, ihr hattet gewagte Einlagen. Und auch wenn etwas schiefgegangen ist, hast du weiter gemacht." Sie attestierte der Kurven-Queen, dass sie auf einem guten Weg sei und sich nicht zurückentwickelt habe. Motsis Jury-Kollege Jorge Gonzalez (51) gab ihr damit recht, allerdings hätte er sich ein wenig mehr Tiefe gewünscht.

Auch der wohl gefürchtetste Juror Joachim Llambi (54) war verhältnismäßig zufrieden mit Evelyns Leistung: "Ich fand es am Anfang sehr gut. Es hätte aber etwas lebhafter sein können." Trotz der guten Kritik erhielt das Team EvEv lediglich 19 Punkte – jeweils sieben Zähler von Motsi und Jorge und nur fünf von Joachim.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

P.Hoffmann/WENN.com Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi im März 2019

Getty Images Joachim Llambi im Juni 2018

