Bei der provokanten Filmfigur Borat aus “Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen”, gespielt von Sacha Baron Cohen (47), hat nicht jeder was zu lachen. Viele Menschen empfinden diesen Charakter als absolut geschmacklos. Doch Borat hat auch einen berühmten Fan aus Hollywood – nämlich Schauspiel-Schönheit Charlize Theron (43). Doch ihre amüsante Filmsession endete in der Klinik!

Hört sich ziemlich dramatisch an, ist aber keine erfundene Hollywood-Geschichte. Den Vorfall schilderte die 43-Jährige nämlich höchstpersönlich in der US-Show Late Night with Seth Meyers. Alles begann mit einem stinknormalen Kinobesuch. Gemeinsam mit ihren Freunden wollte sich Charlize den "Borat"-Streifen ansehen – doch den sollte sie nie zu Ende sehen. Denn die Beauty, die schon zuvor mit starken Nackenschmerzen zu kämpfen hatte, schaffte es nur bis zur Hälfte. “Nach dem halben Film lachte ich so heftig, dass etwas in meinem Nacken blockierte”, erzählte sie. Daraufhin brachte sie ein Krankenwagen in die Klinik. Der Lachanfall bescherte ihr einen fünftägigen Krankenhausaufenthalt.

Auch am Set scheint Charlize kein Glückspilz zu sein. Immer wieder passiere es, dass sie sich dort verletze. Auch beim Dreh ihres aktuellen Films “Long Shot” landete sie noch bei der Vorbereitung auf einen Stunt in der Notaufnahme.

