Daniela Büchner (41) ist eine echte Kämpferin! Erst im November vergangenen Jahres wurde die Faneteria-Besitzerin von einem schlimmen Schicksalsschlag getroffen: Ihre große Liebe Jens Büchner verlor den Kampf gegen seinen Lungenkrebs und verstarb im Alter von 49 Jahren in einem Krankenhaus auf Mallorca. Trotz tiefer Trauer beweist Danni seitdem immer wieder große Stärke – nicht zuletzt, um ihren fünf leiblichen Kids und ihren drei Stiefkindern eine gute Mutter zu sein. In einem Post im Netz gibt sie jetzt zu: Nach dem schweren Verlust will sie ihre Familie unbedingt beschützen!

Auf Instagram veröffentlicht die Neu-Brünette nun einen Schnappschuss, auf dem sie im feschen Frühlings-Look und mit Sonnenbrille lächelnd für die Kameralinse posiert. Dazu postet sie Zeilen, die ihre große Liebe für ihre Kinder zum Ausdruck bringen. "Ich beschütze meine Familie auf eine Art und Weise, wie es niemand kann", schreibt die Löwenmama.

Dabei ist sich die 41-Jährige sicher: "Wer fällt und wieder aufsteht, besitzt mehr Stärke als jemand, der noch nie am Boden gelegen hat." Ihren Post betont sie außerdem mit Hashtags wie #NiemalsAufgeben, #BleibStark und #Löwenmama.

ActionPress Daniela Büchner auf Mallorca

ActionPress Jens und Daniela Büchner im Wurst Haus in Palma

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern Joelina Shirin, Jenna Soraya, Diego Armani und Jada Selin

