Was für ein süßes Update aus dem Mama-Alltag von Jenefer Riili! Vor knapp einem Jahr veränderte sich das Leben der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihres Partners Matthias Höhn (23) komplett: Ihr gemeinsamer Sohnemann Milan erblickte das Licht der Welt! Seitdem hält der Hosenmatz die einstigen Serienkollegen mächtig auf Trab. Im Juni feiert der Kleine bereits seinen ersten Geburtstag. Und nun hat Milan einen besonderen Meilenstein in seiner Entwicklung erreicht!

Via Instagram postete die stolze Mutter einen zauberhaften Schnappschuss mit ihrem Sohn – an sich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht dieses kleine Detail: Zum allerersten Mal bekommen die Fans Milan aufrecht auf seinen Beinchen stehend zu sehen! Mama Jenefer muss offenbar nur noch ein wenig mit ihren Händen nachhelfen. "Wie lange es wohl dauert, bis er ganz alleine läuft?", fragt sich die Schauspielerin in der dazugehörigen Bildunterschrift.

"Ich freue mich drauf, aber irgendwie geht's mir auch viel zu schnell. Mamas eben", drückt Jenefer ihre Gefühle über den Fortschritt ihres Sprosses aus. Könnt ihr verstehen, dass sie sich ein bisschen schwer damit tut, dass ihr Sohn bald kein Baby mehr sein wird? Stimmt ab!

Instagram / jenefer_riili Schauspieler Matthias Höhn und Jenefer Riili, April 2019

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhns Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili TV-Star Jenefer Riili und Sohn Milan

