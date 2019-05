Was für ein emotionaler Tag für Daniela Büchner (41)! Die Witwe des Kult-Auswanderers Jens Büchner (✝49) feierte am vergangenen Mittwoch die Wiedereröffnung der Faneteria auf Mallorca. Neben vielen Fans kam auch ein ungebetener Gast in das Café. So schlich sich eine ehemalige, zerstrittene Mitarbeiterin in das Lokal – welche von Danni und ihrer Tochter lautstark wieder vor die Tür gesetzt wurde. Ihren Ausraster bereut die Witwe mittlerweile aber und entschuldigte sich bei ihren Followern.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Goodbye Deutschland meldete sich die 41-Jährige jetzt zu Wort und äußerte sich über den unschönen Zwischenfall: "Meine Emotionen sind mit mir durchgegangen. Vielleicht hätte ich anders reagieren können aber ich habe einfach als Mutter gehandelt." Laut Daniela passierte der Ausraster, nachdem sie von ihrer Ex-Angestellten monatelang verbal attackiert wurde.

Nach ihren offenen Worten erntete die Brünette viel Zuspruch von ihren Anhängern. So zeigte sich ein Fan solidarisch und kommentierte unter das Video den rührenden Satz: "Danni mach dir keine Sorgen – du bist so toll, wie du bist und lass die Idioten links liegen."

ActionPress / Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

ActionPress / azee Tamara und Marco Gülpen mit Daniela Büchner im Mai 2019

ActionPress / azee Daniela Büchner auf Mallorca

