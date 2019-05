Trotz guter Leistungen muss Ella Endlich (34) immer wieder Kritik einstecken. Das aber nicht von der Let's Dance-Jury, sondern von den Zuschauern im Netz. In der vergangenen Woche räumte die Sängerin in der Show mal wieder die Höchstpunktzahl ab, auf Social Media konnten sich die User aber wenig für sie freuen. Sie habe die Punkte wegen ihrer fehlenden Ausstrahlung nicht verdient, hieß es da. Promiflash gestand die Show-Favoritin jetzt, wie sie mit diesem überraschenden Gegenwind umgeht.

Obwohl sich Ella die Kritik anfangs sehr zu Herzen nahm, wollte sie sich davon nicht zu lange herunterziehen lassen, wie sie im Interview betonte. "Ich hab den Schalter schon Sonntag wieder umgelegt, damit ich Montag gut gelaunt ins Training gehen kann und meinen Job machen kann, wofür ich da bin", gab die Blondine sich gewohnt professionell. Ihre Aufgabe sei es, etwas Neues zu lernen.

Ella erklärte: "Also in dieser Show geht alles so schnell und du schaust zwei Wochen zurück und du hast so viel erlebt dazwischen." Von daher könne sie jetzt nicht lange zurückblicken.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html

TVNOW / Gregorowius Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance" 2019

Instagram / ella.endlich.official Sängerin Ella Endlich

TVNOW / Gregorowius Ella Endlich und Valentin Lusin während der sechsten "Let's Dance"-Show

