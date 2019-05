Mittlerweile kämpfen nur noch acht Promis um den Let's Dance-Sieg – doch wer hat die größten Chancen auf den Titel? In den vergangenen Shows hat sich vor allem einer zum heimlichen Favoriten gemausert: der Handballer Pascal Hens (39)! Wie bereits in der Vorwoche sicherte er sich auch am Freitag wieder 30 Punkte – und damit die absolute Bestnote. Promiflash hat nun bei seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) nachgehakt, ob sie und Pascal etwa schon auf den Sieg hoffen.

"Ich glaube, wir machen uns jetzt gerade noch überhaupt keine Hoffnungen. Wir denken nicht ans Finale, wir denken immer an die nächste Show", offenbarte die Profi-Tänzerin im Promiflash-Interview. Der Grund dafür ist einfach: "Weil nur step by step macht man Fortschritte. Man redet nicht über das Finale, wenn man noch in der Mitte ist." Das Ziel sei es jetzt erst mal, jede Show so gut wie möglich vorzubereiten und zu absolvieren.

Ginge es nach den Promiflash-Lesern, dürften sich die zwei allerdings gerne jetzt schon Gedanken ums Finale machen. In der aktuellen Umfrage sehen beachtliche 38,2 Prozent aller Teilnehmer Pommes und Ekat ganz oben auf dem Siegertreppchen.

