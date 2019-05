David Eason, der Ehemann von Teen Mom-Star Jenelle Evans (27), zeigt sich auf seinem Instagram-Account gerne mit einem Gewehr in der Hand. Doch offenbar posiert er nicht nur damit, sondern benutzt es auch, wie die tragischen Ereignisse der letzten Tage zeigen. Denn David erschoss den Familienhund, nachdem dieser angeblich nach seiner zweijährigen Tochter Ensley geschnappt hatte. Jenelles Kolleginnen von "Teen Mom" zeigten sich von dieser Nachricht schockiert.

"Die anderen Stars von 'Teen Mom', vor allem Kailyn [Lowry] und Leah [Messer] sind entsetzt von dem, was Nugget zugestoßen ist", verrät eine Quelle Hollywood Life exklusiv. Der Cast der Sendung sei beschämt und bestürzt, dass diese Tragödie mit ihrer Sendung in Verbindung gebracht werde. "Der gesamte Cast wünscht sich, Jenelle hätte die Show verlassen, als David es letztes Jahr gemacht hat. Sie ist in der Show äußerst unbeliebt", wusste der Insider weiter zu berichten. Die größte Angst von Jenelles Kolleginnen sei tatsächlich, dass David wieder Teil der Reality-TV-Show werden könnte.

"Sie befürchten schon seit einer Weile, er könne einfach auftauchen. Sie haben den Eindruck, er ist wie eine tickende Zeitbombe und sie wissen nicht, was er als nächstes vorhaben könnte", heißt es weiter. Die schreckliche Geschichte um Nugget machen das Maß nun allerdings endgültig voll. "Nach dem jüngsten hässlichen Ereignis haben sie nun alle sehr deutlich gemacht, dass sie nie mehr etwas mit David zu tun haben wollen."

ZUMAPRESS.com / MEGA David Eason und Jenelle Evans 2017

Anzeige

Instagram / j_evans1219 "Teen Mom"-Jenelle und Ehemann David Eason

Anzeige

Instagram / easondavid88 David Eason, Ehemann von Jenelle Evans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de