Gerade erst entzückten neueste Fotos von Prinzessin Charlotte (4) auf Instagram die Fans der englischen Königsfamilie. Die Vierjährige trägt auf einem Bild ein kariertes Röckchen, auf einem anderen ein bezauberndes Blumenkleid. Während Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) ihre Kinder sehr traditionell kleiden, könnte das Baby von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), das nun jeden Tag zur Welt kommen kann, wohl in moderneren Outfits begeistern – immerhin ist Mama Meghan eine echte Fashionista!

"Ich glaube wirklich nicht, dass dieses Baby in Faltenkleidern und Kniestrümpfen gekleidet sein wird, wie es Kates Kinder sind", erklärt Sarah Dixon, eine ehemalige Mütterpflegerin, die schon für Freunde der Royals gearbeitet hat, gegenüber People. "Ich denke, sie wird eine sehr moderne Mutter sein und wahrscheinlich eher Ratschläge von Freundinnen wie Amal Clooney (41) annehmen als von Kate." Sarah zufolge wird die werdende Mama eher auf Marken zurückgreifen, die sie schon aus den USA kennt. "Meghan hat einen sehr individuellen Style und das wird sich auch widerspiegeln, wenn sie für ihr Baby einkauft. Ich bin sicher, sie wird zum Label 'Honest' greifen, eine Öko-Marke, die Jessica Alba (38) gegründet hat. Viele meiner Klientinnen lieben sie einfach."

So oder so, der Wonneproppen wird sicher hunderte Fans mit seinen schicken Outfits begeistern. Ob in Rosa oder Blau ist allerdings noch ungewiss: Denn Harry und Meghan haben das Geschlecht von Baby Sussex noch nicht verraten.

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2019

MEGA Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2019

