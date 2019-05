David Hasselhoff (66) und die deutsche Hauptstadt verbindet eine ganz besondere Geschichte! Zum Jahreswechsel im Jahr 1989 sang der Baywatch-Darsteller an der Berliner Mauer vor einer halben Million Menschen seinen Hit "Looking for Freedom" und erreichte damit Kultstatus in Deutschland. Diesen großen Moment seiner musikalischen Karriere möchte der "Knight Rider"-Star nun noch einmal aufleben lassen: Wie der 66-Jährige jetzt bekannt gab, wolle er zu Silvester wieder am Brandenburger Tor singen!

Im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung verriet "The Hoff" nun, wo er in diesem Jahr Silvester feiern wird, wenn alles nach Plan verläuft: "Höchstwahrscheinlich auf der Bühne. Am Brandenburger Tor. Ich würde dort unheimlich gerne noch einmal 'Looking For Freedom' singen, nach drei Jahrzehnten." In trockenen Tüchern sei sein Auftritt bislang zwar noch nicht, der Hollywood-Star zeigte sich allerdings sehr zuversichtlich, dass er nach dem Ende seiner aktuellen "Freedom! The Journey Continues"-Tour noch die Zeit für einen kurzen Abstecher in die deutsche Hauptstadt finden wird.

Doch damit nicht genug: Wie Anfang April bekannt wurde, darf sich der Bühnenstar vielleicht schon bald über eine eigene Sendung im deutschen Fernsehen freuen. "Ich hätte hier gerne eine TV-Show, so eine wie Helene Fischer (34)", hatte David in einem Interview durchblicken lassen – und sein Projekt steht offenbar schon in den Startlöchern: Seiner Aussage nach würden die Verhandlungen mit ARD und ZDF bereits laufen.

