Royal-Fans und Journalisten sind weltweit in Alarmbereitschaft. Der Grund: Das erste gemeinsame Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wird mit Hochspannung erwartet. Die Baby-Wartezeit lässt sich mit einem Rückblick auf die Single-Vergangenheit der ehemaligen Schauspielerin versüßen. Die heutige Herzogin träumte nämlich schon lange vom Muttersein. Wer hätte gedacht, dass Meghans Kindertraum ausgerechnet von einem waschechten Prinzen erfüllt werden würde.

2014 wusste Meghan noch nicht, dass sich ihr Leben einmal um 180 Grad drehen sollte. Damals war sie noch eine der Hauptdarstellerinnen in der erfolgreichen Anwaltsserie Suits, wagte aber schon einen Blick in die Zukunft. “Ich träume davon, Mutter zu sein – mit Kindern, die in meinem Haus herumlaufen”, erzählte sie damals der Plattform The Brew. Außerdem hoffte sie darauf, einmal eine eigene Kochshow zu haben, sich weiter sozial auf globalem Level zu engagieren, einen Marathon zu laufen, die Welt zu sehen und immer bodenständig zu bleiben.

Mittlerweile hat sich die Herzogin viele ihrer Wünsche erfüllt. Sie ist politisch aktiv, veröffentlichte ein Kochbuch für den guten Zweck, reiste mit ihrem Ehemann Harry in verschiedene Länder. Doch der schönste Traum, der schon bald in Erfüllung geht, ist ihre eigene kleine Familie – und dieser Countdown läuft!

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei einer Benefiz-Gala 2014

Lia Toby / WENN.com Herzogin Meghan im März 2019

