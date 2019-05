Für die Game of Thrones-Fans gab es einfach kein Halten! Am Sonntag ging endlich die lang ersehnte Schlacht um Winterfell auf Sendung – traurige Tode, überraschende Wendungen und heftige Kampfszenen inklusive. Kein Wunder also, dass "Die lange Nacht" ihr Publikum bei so spannenden Geschehnissen im Netz zum Ausrasten brachte: Mit mehreren Millionen Tweets stellten die Zuschauer einen gewaltigen Online-Rekord auf!

Wie Variety berichtet, ist die dritte Episode der achten Staffel nun offiziell die meistkommentierte Folge auf Twitter – und nicht nur im Bezug auf das Fantasy-Epos selbst: Mit mehr als 7,8 Millionen Postings auf der Microblogging-Plattform hat diese Folge dort mehr Reaktionen erzielt als jede andere Serienproduktion zuvor! Damit brach die Episode den eigenen "Game of Thrones"-Highscore: In der Twitter-Hitliste liegt der Auftakt der finalen Season direkt auf Platz 2 hinter der Schlacht gegen die Armee der Untoten. Insgesamt sammelten sich seit Jahresbeginn auf der Webseite unglaubliche 52 Millionen Tweets zu "Game of Thrones".

+++Achtung: Spoiler!+++

In den Kommentaren zum Geschehen in der Schlacht dominierten einige Namen klar im Netz: Arya (Maisie Williams, 22), der von ihr zur Strecke gebrachte Nachtkönig (Vladimir Furdik, 48), Bran (Isaac Hempstead-Wright, 20), Jon Schnee (Kit Harington, 32) und Cersei (Lena Headey, 45) – die gar nicht in der Folge zu sehen gewesen ist – seien am häufigsten genannt worden. Vor allem Aryas finaler Schlag gegen den Anführer der Untoten brachte die Zuschauer zum Ausrasten, wie zahlreiche Videos und aufgeregte Textbeiträge zeigen.

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

Game of Thrones, HBO Der Nachtkönig in "Game of Thrones"

