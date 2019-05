Seit einigen Wochen trainieren Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38) bei Let's Dance auf den Titel "Dancing Star 2019" hin. Ihre Bewertungen bei der Jury um Joachim Llambi (54) und Co. waren dabei immer im soliden Mittelfeld – auch am vergangenen Freitag, obwohl die Jury hier und da etwas zu meckern hatte. Doch Barbara ließ sich davon nicht beeindrucken: Im Promiflash-Interview verriet sie nach der Show, dass sie ihren Tanz trotzdem genossen hat!

Promiflash traf die zweifache Mutter nach der sechsten Liveshow – von ihrer Performance war sie noch wie elektrisiert. "Ich habe es geliebt, den Paso doble zu tanzen. Ich liebe Flamenco und der kommt dem Flamenco sehr, sehr nah", erzählte die 52-Jährige glücklich. Sie sei sehr oft in Spanien gewesen und habe daher schon immer von so einem Auftritt mit rotem Kleid geträumt.

Dass Jury-Urgestein Joachim von der Unternehmerin aber mehr Stärke bei so einem ausdrucksstarken Tanz verlangte, nahm Barbara entspannt entgegen. "Ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht ganz so nah an sich rankommen lässt. Gerade in diesem Teil, den er nicht so kraftvoll fand, hatten wir extra versucht, so eine andere Stimmung noch mal zu bringen", erklärte sie im Gespräch.

