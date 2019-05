Es geht um die Familienehre! In der aktuellen Folge von Grill den Henssler treten diese drei Promis gegen Starkoch Steffen Henssler (46) an: DSDS-Jurorin Oana Nechiti (31), Comedian Mario Barth (46) und Designer Guido Maria Kretschmer (53)! Bei dem Wettstreit übernahm Guido die Zubereitung des Desserts: Er zauberte eine Mandelcreme mit Weinschaum. Beim Kochen verriet der Shopping Queen-Star Moderatorin Annie Hoffmann ein süßes Geheimnis: Das Rezept stammt von seiner Großmutter Otilie !

"Das ist ein Dessert, das meine Großmutter aus Schlesien mitgebracht hat. Es ist also ein richtiges Familiending", erklärte der Modeschöpfer in der Koch-Sendung. Er mache den Nachtisch immer an Heiligabend für seine Gäste – und die würden seine Kreation immer köstlich finden, führte er weiter aus. Guido wollte sich aber nicht nur auf seine Kochkünste verlassen, sondern hatte einen Trick, die Jury bei ihrer Bewertung emotional zu beeinflussen: Er stellte ein Bild seiner Oma auf. Außerdem benannte er sein Dessert nach ihr. "Da hängt jetzt die ganze Familienehre von ab", fügte er halbernst hinzu.

Eigentlich wollte der 53-Jährige nie an einer Koch-Show teilnehmen – doch aus einem bestimmten Grund hat er seine Meinung geändert: "Ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich gehe nie in eine Kochshow, aber als ich gehört habe, dass Steffen wieder da ist, habe ich gesagt: 'Sofort'", plauderte er auf einem Vox-Pressetermin aus, bei dem auch Promiflash anwesend war.

TVNOW / Frank W. Hempel Juan Amador und Guido Maria Kretschmer bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Annie Hoffmann und Guido Maria Kretschmer bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Guido Maria Kretschmer bei "Grill den Henssler"

