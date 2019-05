Ganz schön sexy! Ariel Winter (21) verkörpert in der US-Serie Modern Family die Streberin Alex Dunphy, die weder Lust auf Party noch auf Fashion hat. Ganz im Gegensatz zu Ariel selbst: Die Schauspielerin trägt gerne heiße Outfits und scheut sich auch nicht vor gewagteren Veränderungen. Ob ihr die Experimentierfreude nun zu Kopf gestiegen ist? Gestern präsentierte Ariel ihre neue Haarpracht – und ist kaum wiederzuerkennen!

Auf Instagram postete die ehemals brünette Kurven-Queen ein Foto von sich, auf dem ihre frisch gefärbte Mähne zu sehen ist: Mit ihrem flammend roten Schopf erinnert Ariel doch glatt an ihre Namensvetterin aus dem Disney-Universum! Offenbar ist die Seriendarstellerin ein großer Fan der Meerjungfrau, denn unter dem Foto postete sie neben einem Nixen-Emoji die Worte: "Ein Teil deiner Welt."

Ariels Fans sind auf jeden Fall begeistert von der Transformation – und manche deuten ihr Posting darüber hinaus als eindeutigen Hinweis: "Ist das ein Tipp, dass du Arielle in der Realverfilmung spielen wirst?" Möglich wäre es, denn "The Little Mermaid" soll nächstes Jahr in die Produktion gehen. Die Besetzung der Hauptrolle scheint jedoch noch nicht geklärt. Angefragt wurde die aus "Spiderman: Homecoming" bekannte Schauspielerin Zendaya Coleman (22), großes Interesse bekundete aber auch Lindsay Lohan (32).

Getty Images Ariel Winter im Januar 2019

Instagram / arielwinter "Modern Family"-Star Ariel Winter, April 2019

Instagram / arielwinter Ariel Winter in Las Vegas

