Herzogin Kate (37) ist für ihren erstklassigen Modegeschmack bekannt – was sie trägt, kaufen etliche Frauen auf der Welt nach. Royal-Fans lieben sie aber vor allem dafür, dass sie ihre teuren Kleider, Hüte oder Schuhe auf Events gern mehrmals zur Schau stellt. Dieses Verhalten will sie wohl auch ihren Kindern mit auf den Weg geben, denn Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (4) haben schon öfters Klamotten doppelt getragen – erst kürzlich zeigte sich Charlotte sogar in Georges Schuhen!

Königs-Supporter dürfte dieses kleine Detail erst vor Kurzem bei den Bildern zum vierten Geburtstag der Mini-Prinzessin aufgefallen sein. Die kleine Maus trug nämlich zu einem blauen Blümchenkleid passende Canvas-Sneaker, die ihr Bruder bereits im Juni 2018 beim Spielen in einem Park anhatte. Dass es sich bei diesen Tretern nicht um sündhaft teure Luxus-Schuhe handelte, ist keine große Überraschung – umgerechnet schlappe 31 Euro sollen die Stoffschuhe kosten.

Charlotte verzaubert nicht zum ersten Mal in Outfits, die sie in der Vergangenheit schon trug. Die Vierjährige präsentierte sich nämlich öfters in ein und denselbem Cardigan. Ob bei einem offiziellen Familien-Foto oder den ersten Schnappschüssen mit Brüderchen Louis (1) – Charlotte war in ihren doppelt getragenen Strickjäckchen immer der Blickfang.

Splash News Herzogin Kate und Prinz George im Juni 2018

Splash News Prinzessin Charlotte und Prinz George

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

