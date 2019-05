Barbara Meier (32) traut sich! Vier Jahre war sie bereits mit ihrem Freund Klemens Hallmann zusammen gewesen, als er im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes um die Hand des Models anhielt. Und schon in diesem Sommer werden in Venedig die Hochzeitsglocken für die Turteltauben läuten. Doch bevor es in die italienische Küstenstadt geht, feierte Barbara ausgiebig ihren Junggesellinnenabschied in Berlin!

Auf Instagram teilt die rothaarige Beauty ein Foto, auf dem sie strahlend einen pinken Kelch in die Luft streckt. Mit Krone und einer Schärpe mit der Aufschrift "Germany's next top wife" ist die künftige Braut bereit, in die letzte Sause vor der Heirat zu starten. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin gibt auch zu, dass ihre Freundinnen sie mit diesem Event vollkommen überrascht haben: "Da fliegt man nach Berlin, weil man denkt, man muss zu einem wichtigen Meeting und wird mit einer megacoolen Junggesellinnen-Abschieds-Party überrascht."

Die Planung für ihren JGA hat Barbara in fremde Hände gelegt, doch den Tag ihrer Hochzeit gestaltet die 32-Jährige selbst – und hat dabei ganz genaue Vorstellungen. So auch, wenn es um ihr Kleid geht: "Es wird nichts von der Stange sein. Ich lasse mein Brautkleid nach meinen Vorstellungen von einem Designer für mich anfertigen", verriet sie im Gala-Interview.

