Barbara Meier (32) wird diesen Sommer den Bund fürs Leben schließen! Im vergangenen Mai hielt ihr Partner Klemens Hallmann während der Filmfestspiele in Cannes ganz romantisch um die Hand der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 an. Die 32-Jährige hat schon konkrete Vorstellungen, wie der schönste Tag ihres Lebens auszusehen hat. So gestand sie erst kürzlich, dass es an ihrer Hochzeit definitiv keine Trinkspiele geben wird und auf Plastikstrohhalme verzichtet das umweltbewusste Model ebenfalls. Jetzt verrät die zukünftige Braut noch etwas, das für sie nicht infrage kommt: ein Hochzeitskleid von der Stange!

Barbara trug als Model schon einige Hochzeitkleider, trotzdem stelle die Garderobe die größte Herausforderung dar, gibt sie im Gespräch mit Gala preis. "Ich will, dass es besonders ist, und es soll sich auch besonders anfühlen – nicht wie eines der vielen Kleider, die ich beruflich trage. Es wird nichts von der Stange sein. Ich lasse mein Brautkleid nach meinen Vorstellungen von einem Designer für mich anfertigen." Trotzdem mache sie dieser Gedanke sehr nervös. Normalerweise werde sie nämlich von Klemens in Fashion-Fragen beraten. So schaue er stets noch einmal schnell vorbei, bevor die Beauty über den roten Teppich läuft. Dieses Mal gehe das nicht. "Ich will ihm als Braut gefallen. Das ist mir wirklich wichtig. Was ich verraten kann: Es wird weiß", lacht die Schauspielerin.

Und was wird Barbaras künftiger Mann zur Vermählung tragen? Ihm fällt die Wahl da wohl etwas leichter. "Ich glaube, es wird ein Smoking oder ein Frack – und ganz sicher von Tom Ford. Das ist seine Marke, der Schnitt steht ihm", verrät die 32-Jährige über den Wiener Unternehmer.

