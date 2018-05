Barbara Meier (31) schwebt im absoluten Liebesglück! Vier Jahre ist die Laufstegschönheit bereits mit ihrem Partner Klemens Hallmann zusammen. Nach dieser langen Zeit wagte der österreichische Unternehmer nun den entscheidenden Schritt: Während der Filmfestspiele in Cannes hielt er vor traumhafter Kulisse um die Hand des Models an. Und auch eine Woche nach dem Antrag ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin immer noch hin und weg!

Auf Instagram erinnert sich Barbara überglücklich an den romantischen Moment, als ihr Liebster völlig unerwartet auf die Knie ging. "Klemens, die große Liebe meines Lebens, hat mir letzte Woche in Cannes einen Heiratsantrag gemacht! Und natürlich habe ich 'Ja' gesagt! Ich bin überglücklich und schwebe auf Wolke sieben", erklärt die 31-Jährige immer noch völlig berauscht.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann das Paar vor den Traualtar treten wird. Barbara hat sich aber offenbar schon über einige Details Gedanken gemacht. Mit dem Hashtag "#byebyemeier" deutet sie bereits an, dass sie den Nachnamen ihres Verlobten annehmen wird. Zukünftig läuft das Model dann also als Barbara Hallmann über die Laufstege der Welt.

Pascal Le Segretain/Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann beim Filmfest in Cannes 2017

Andreas Rentz/Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier beim Lola Award 2017

Earl Gibson III/Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Januar 2017

