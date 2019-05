Timur Ülker (29) steht ein großer Schritt bevor! Im vergangenen September feierte der Schauspieler sein GZSZ-Debüt. Seine Rolle des charmanten Nihat Güney kam bei den Serienfans sofort super an. Doch nicht nur in Sachen Karriere läuft es einwandfrei für den TV-Darsteller – auch an der Liebesfront kann er sich wirklich nicht beschweren! Der Ex-Köln 50667-Star ist nämlich glücklich vergeben. Timur ist sogar so happy mit seiner Caroline, dass er ihr bald die Frage aller Fragen stellen will!

“Ich liebe meine Freundin über alles und sie ist auch die Frau, mit der ich alt werden möchte", schwärmt der 29-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. Das sei seiner Liebsten auch durchaus bewusst: "Sie fragt mich auch oft: ‘Wann kommt jetzt endlich der Antrag?’ – aber, der wird auf jeden Fall demnächst kommen", stellt Timur klar. Der Zeitpunkt stünde nur noch ein bisschen in den Sternen.

Doch worauf wartet der GZSZ-Neuling denn noch? “Ich möchte, dass es perfekt wird und dass es geil wird und es soll ein Riesenauftritt werden einfach – da arbeite ich dran", erklärt der hübsche Hamburger. Denkt ihr, Timur wird noch in diesem Jahr um Carolines Hand anhalten? Stimmt ab!

Instagram / ileyschko GZSZ-Neuling Timur Ülker mit seiner Freundin Caroline

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Schauspieler

Instagram / ileyschko GZSZ-Star Timur Ülker mit seiner Freundin Caroline, 2018

