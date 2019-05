Bei Herzogin Meghan (37) ist es endlich so weit! Schon seit Wochen warten die Fans der ehemaligen Schauspielerin sehnsüchtig auf den großen Tag – denn gemeinsam mit Prinz Harry (34) erwartet die schöne Amerikanerin ihr erstes Kind. Nachdem es schon Mitte April erstmals geheißen hatte, die 37-Jährige sei auf dem Weg ins Krankenhaus, dürfen sich die Fans nun wohl tatsächlich freuen: Meghan soll bereits in den Wehen liegen!

Wie das britische Boulevard-Medium The Sun am Montagmittag berichtet, soll Meghan nach langem Warten nun die ersten Wehen verspürt haben. Das bestätigte nun auch der offizielle Twitter-Account des Buckingham Palace: "Die Herzogin von Sussex liegt seit den frühen Morgenstunden in den Wehen." In der Regel mussten die Fans jedoch nach den ersten Wehen-Ankündigungen nicht lange warten, bis eine royale Geburt verkündet wurde.

Erinnert man sich an die letzten Geburten innerhalb der Königsfamilie dürfte es sogar recht schnell gehen: 2018 wurde erst am Morgen des 23. April bekannt gegeben, dass Herzogin Kate (37) in den Wehen liege. Wenige Stunden später ließ der Palast verlauten, dass Prinz Louis (1) geboren war.

