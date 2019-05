Mike Sorrentino (37) sitzt hinter Gittern! Im Oktober vergangenen Jahres wurde der Jersey Shore-Star wegen Steuerhinterziehung zu einer achtmonatigen Haftstrafe verdonnert, seit Januar ist der Reality-TV-Darsteller in einem Bundesgefängnis in der Nähe von New York inhaftiert. Bereits kurz nach Antritt seiner Haftstrafe hatte er sich mit ersten Worten aus dem Knast gemeldet und seinen Fans ein Update gegeben. Und jetzt folgt auch ein Foto!

Mikes Ehefrau Lauren Pesce besuchte ihren Mann gemeinsam mit dessen "Jersey Shore"-Kollegen DJ Pauly D (38) und Vinny Guadagnino (31) und hielt das Treffen auf Instagram fest. Auf einem Foto posiert Mike, der den Spitznamen "The Situation" trägt, mit seiner Liebsten, auf einem anderen ist er mit seinen Freunden zu sehen. Dabei zeigt sich der 37-Jährige trotz der Umstände gut gelaunt, präsentiert sogar lächelnd seinen Bizeps. "Taffe Zeiten sind nicht für immer, taffe Menschen schon", schrieb Lauren zu den Schnappschüssen.

Mike nutzte die Zeit vor seinem Gefängnisaufenthalt, um seine Jugendliebe Lauren zu heiraten. Im vergangenen Oktober sagte ein Pressesprecher gegenüber Hollywoodlife: "Er freut sich darauf, seine College-Freundin zu ehelichen und nach der Verbüßung seiner Strafe zu ihr zurückzukehren."

Instagram / mikethesituation Pauly “DJ Pauly D” DelVecchio, Mike Sorrentino, Vinny Guadagnino

Anzeige

Andrew H. Walker / Getty Images Mike Sorrentino, ehemaliger "Jersey Shore"-Darsteller

Anzeige

Instagram / lauren_pesce Mike Sorrentino und Lauren Pesce, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de