Endlich ist das Baby da! Bereits seit Wochen warteten die Fans des britischen Königshauses auf den lang erwarteten Familienzuwachs – nun ging plötzlich alles ganz schnell. Erst kurz bevor bekannt gegeben wurde, dass der Sprössling das Licht der Welt erblickt hat, hatte der Buckingham Palace verkündet, dass bei Herzogin Meghan (37) die Wehen eingesetzt hätten. Außerdem wurde von offizieller Seite bestätigt: Prinz Harry (34) war während der Geburt an der Seite seiner Frau!

Aus dem britischen Palast kam unmittelbar vor der Bekanntgabe der Geburt ein Statement zum aktuellen Zustand der Schwangeren – auf Twitter veröffentlichte das britische Königshaus vorab folgende Nachricht: "Die Wehen haben bei der Duchess in den frühen Morgenstunden eingesetzt. Der Duke of Sussex war dabei an der Seite der Herzogin. Eine Bekanntgabe wird es bald geben." Dass das Baby bereits mehrere Stunden auf der Welt war, als dieser Post von der Königsfamilie abgesetzt wurde, ahnte zu dem Zeitpunkt noch niemand.

Harry hatte erst kürzlich einen Termin in Amsterdam abgesagt, um bei der Geburt dabei sein zu können. Dort sollte der 34-Jährige eigentlich am Mittwoch die Invictus Games 2020 einläuten – diesen Termin cancelte der Royal jedoch. Der bisherige Plan sieht vor, dass er am Donnerstag aber trotzdem in den Niederlanden auftrete.

Getty Images Prinz Harry im April 2019 in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de