Aktuell sorgt sie für mächtig Furore auf dem Parkett! Evelyn Burdecki (30) tanzt sich bei Let's Dance Woche für Woche eine Runde weiter – und das, obwohl sie sich bei ihrer Performance am Freitag am Kopf verletzt hat. Doch wie sieht es bei der Blondine eigentlich in Sachen Liebe aus? In einem Interview hat sie nun verraten, ob ihr Herz neben dem Tanzen zurzeit auch für einen Mann schlägt!

"Ich habe natürlich Dates", erzählte die Reality-TV-Darstellerin gegenüber Bild. Sie sei ja schließlich ein fröhlicher Mensch. "Aber ich muss sagen, ich hab so viele Termine. Ich schaffe es einfach nicht, Männer weiter zu treffen und kennenzulernen.“ Die gebürtige Düsseldorferin hofft anscheinend, dass sie der Partnersuche bald wieder etwas mehr Aufmerksamkeit schenken kann: "Ich habe gehört, es gibt ein Sommerloch im TV. Und da ich in dem Loch dann auch frei habe, gibt es für mich vielleicht wieder einen Mann."

Ein Liebes-Comeback zwischen Evelyn und ihrem Ex-Freund Domenico De Cicco (36) steht wohl außer Frage. Nachdem die beiden sich im diesjährigen Dschungelcamp eine regelrechte Rosen-Schlammschlacht geliefert haben, scheinen sich die Wogen aber inzwischen wieder geglättet zu haben: Erst kürzlich wünschte der 36-Jährige seiner Verflossenen in einem Interview alles Gute für ihre Zeit bei "Let's Dance".

ActionPress Evelyn Burdecki und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

ActionPress Evelyn Burdecki bei "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"

ActionPress Domenico de Cicco, Reality-TV-Star

