Bekennen sich Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) damit endgültig als Paar? Schon seit geraumer Zeit munkeln die Fans, dass zwischen den beiden TV-Bekanntheiten etwas läuft. Nach Promiflash-Informationen sollen der Ex-Bachelor und das einstige Bachelor-Babe in der vergangenen Woche bereits gemeinsam Berlin bei einer Shoppingtour unsicher gemacht haben. Jetzt deuten neue Hinweise darauf hin, dass Basti schon wieder mit Angelina in der Hauptstadt unterwegs ist. Folgt bald also endlich das von der Community gewünschte Liebes-Outing?

Für neuen Diskussionsstoff sorgte vor wenigen Stunden Angelinas beste Freundin Annelina Waller. Die Influencerin postete heute eine Instagram-Story, die sie und ihre BFF in einem asiatischen Restaurant zeigt. Zu sehen sind zwar nur die beiden Beautys, doch im Hintergrund deutlich zu hören: Bastis Stimme! Offenbar ist der ehemalige Rosenkavalier erneut zu Besuch in Berlin. Ein weiteres Indiz: Angelina meldete sich über ihren Kanal kürzlich aus einem Auto zu Wort, das dem aus Sebastians Insta-Story verdächtig ähnlich sieht.

Sind die zwei nun ein Pärchen? Oder verbindet sie doch nur eine platonische Freundschaft? Auf Nachfrage von Promiflash wollte sich keiner von ihnen bisher dazu äußern.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram-Story/angelinaheger; sebastian.pannek Angelina Heger im Auto und Sebastian Pannek im Auto

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de