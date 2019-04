Was läuft denn da zwischen Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32)? Die Kuppelshow-Teilnehmer sehen beide gut aus, haben Humor, sind sehr sportlich und das Interessanteste: Sie sind offiziell beide noch zu haben! Doch hat sich in den vergangenen Wochen womöglich etwas an diesem Beziehungsstatus geändert? Promiflash-Leser wollen den ehemaligen Rosenkavalier und die Ex-Bachelor-Kandidatin gemeinsam und sehr vertraut in Berlin gesichtet haben.

Aufmerksame Fans beobachteten Angelina und Basti angeblich beim Shoppen in Berlin. Außerdem sollen sie laut des Promiflash-Insiders zusammen in seinem roten Mercedes durch die Hauptstadt gedüst sein. Tatsächlich scheinen sowohl Angelina als auch Sebastian gestern eine Shopping-Tour gestartet zu haben – das ist in ihren Instagram-Storys zu sehen. Während sich die 27-Jährige in einem Geschäft für Mode herumtrieb, filmte sich der Ex-Freund von Clea-Lacy Juhn (27) in einem Buchladen. Auf Social Media verriet er nicht nur, dass er das Wochenende in Berlin verbringt, er postete ebenfalls einen Clip aus seinem Auto – gefilmt von einer unbekannten Person. Angelina war offenbar zur selben Zeit als Beifahrerin in einem Wagen unterwegs, der durchaus Sebastian gehören könnte. Ob zwischen den zweien mehr läuft als nur Freundschaft oder sie sogar nur aus beruflichen Gründen in Kontakt stehen, bleibt fraglich. Aber auch ein weiteres Indiz könnte dafür sprechen, dass sie sich in letzter Zeit angenähert haben. Angelina wurde wochenlang als neue Bachelorette gehandelt – allerdings soll sie das Angebot vor Kurzem überraschend ausgeschlagen haben.

Als Promiflash Angelina kurz vor dem Start von Bastis Bachelor-Staffel im Jahr 2017 um eine erste Einschätzung gebeten hatte, fand sie den heute 32-Jährigen immerhin optisch schon mal sehr ansprechend: "Klar nimmt man den Bachelor wahr. Das ist ja auch gelogen, wenn man jetzt sagen würde, der sieht nicht gut aus. Na klar sieht er gut aus, gar keine Frage. Aber es muss ja zwischenmenschlich passen." Eine Promiflash-Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

WENN.com Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, TV-Star

wcrART/face to face/ActionPress Angelina Heger beim RTL-Spendenmarathon

