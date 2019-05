Thomas Markle Sr. (74) ist unglaublich stolz! Mit der Geburt von Baby Sussex ist der Vater von Herzogin Meghan (37) Opa geworden – und zwar immerhin Großvater eines Mitglieds der Königsfamilie! Allerdings hatten Meghan und ihr Dad in jüngster Vergangenheit bekanntermaßen keinen guten Draht zueinander. Dennoch ließ es sich Thomas nicht nehmen, seiner Tochter und ihrer gesamten royalen Verwandtschaft zum Babyglück zu gratulieren.

Laut Daily Mail verkündete der 74-Jährige in einem Statement: "Ich bin stolz darauf, dass mein neuer Enkel in die britische Königsfamilie hineingeboren wurde. Und ich bin mir sicher, dass er aufwachsen wird, um der Krone und dem britischen Volk mit Anmut, Würde und Ehre zu dienen." Er sei außerdem beruhigt zu hören, dass sich sowohl Mutter als auch Sohn bester Gesundheit erfreuen. "Gott segne das Kind und ich wünsche ihm Gesundheit und Glück. Ebenso gehen meine Glückwünsche an meine liebe Tochter Herzogin Meghan und Prinz Harry (34), Gott schütze die Queen", ergänzte er in seiner Erklärung.

In der Vergangenheit stimmte der Amerikaner hinsichtlich seines königlichen Enkels jedoch andere Töne an: Als ihn ein Paparazzo erst vor zwei Tagen auf die Geburt ansprach, soll Thomas keine große Begeisterung gezeigt haben. "Sehe ich so aus, als würde ich mich freuen?", sei seine Reaktion gewesen.

Thorpe/MEGA Thomas Markle

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Splash News Thomas Markle, Herzogin Meghans Vater

