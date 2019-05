Lady Gaga (33) ist schon in Met Gala-Laune! Am Montagabend steigt im Metropolitan Museum of Art in New York der alljährliche Charity-Ball. Bei dem Event präsentieren sich die Promis jedes Jahr aufs Neue in außergewöhnlichen und teils exzentrischen Outfits, die auf ein bestimmtes Motto abgestimmt werden. Die Sängerin scheint das diesjährige Thema "Camp: Notes on Fashion" schon jetzt verinnerlicht zu haben – und inszeniert sich vor der Veranstaltung in einem extravaganten Kleid inklusive XL-Kopfschmuck und Mini-Täschchen!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die 33-Jährige am Sonntag bei einer Pre-Met-Party im Big Apple. Mit selbstbewusstem Blick schaut die "Born This Way"-Interpretin in die Kamera, während sie ein wild gestreiftes Mini-Rüschenkleid mit schwarzweißen Federn am Kragen trägt. Auf ihrem Kopf thront ein schwarzer Fascinator, an ihren Ringfinger baumelt eine handflächengroße Tasche. Für die Fans der Oscar-Gewinnerin ein absolut gelungener Look: "Applaus!" und "Zur Hölle, ja! Makellos!", überschlagen sich die Kommentare auf Instagram.

Mit der Kombination aus Rüschen, Streifen, Tüll und Federn trifft Lady Gaga das Thema des Abends voll ins Schwarze: "Camp: Notes on Fashion" beschreibt die Liebe zu Übertreibung mit einer Tendenz zum Unnatürlichen. Für die Musikerin wohl ein Leichtes: Schon seit Beginn ihrer Karriere spielt sie mit kreativen Kostümen.

Neil Warner/MEGA Lady Gaga bei einer Pre-Met Gala-Party, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Lady Gaga im Mai 2016 bei der Met Gala

Anzeige

Larry Busacca/Getty Images Lady Gaga auf der Bühne bei der Halbzeitshow des Super Bowls 2017 in Texas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de