Schluss mit den Baby-Gerüchten! Im Januar hatte Kim Kardashian (38) bestätigt, dass sie und Ehemann Kanye West (41) ein viertes Kind erwarten. Wie auch schon Töchterchen Chicago (1) wird ihr zweiter Sohn von einer Leihmutter ausgetragen. Eine von Kim veröffentlichte Nachricht an Kanye brachte jetzt das Netz zum Kochen: Ist ihr Spross etwa schon auf der Welt? Die Reality-Queen äußerte sich nun selbst zu den Spekulationen.

Der Grund für die Fan-Hysterie: Auf Twitter hatte Kim eine Message an Kanye geteilt. "Das ist unser Leben. Verheiratet mit vier Kindern", hieß es darin unter anderem. Der Part über die "vier Kinder" hatte die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht – die Kim nun mit einem weiteren Tweet direkt wieder löschte. "Wartet, ich habe gerade die Nachricht gesehen, dass unser Baby gekommen ist, aber das ist nicht wahr", stellte die 38-Jährige klar. Einen Grund dafür lieferte sie gleich mit: "Es ist Met-Montag, ich bin in New York City. Ich wäre im Krankenhaus."

Gemeinsam mit Kanye war Kim am Montagabend über den Teppich der berühmten Met-Gala geschlendert. Dafür musste sie bereits einiges an Kritik einstecken. Twitter-User warfen der künftigen Vierfach-Mutter vor, dass ihre Taille unnatürlich dünn aussehe. Ihre Trainerin Melissa Alcantara nahm Kim allerdings umgehend in Schutz.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

BFA / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian in New York im Mai 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren drei Kindern, Dezember 2018

