Bald ist es so weit! Dann heißen Kim Kardashian (38) und Ehemann Kanye West (41) ihren jüngsten Spross willkommen. Im Januar bestätigte der Reality-Star, dass North (5), Saint (3) und Chicago (1) sehr bald einen weiteren Bruder bekommen werden. Und dass der 38-jährigen Dreifach-Mama niemand die Schwangerschaft anmerkt, liege daran, dass sie und Kanye sich nach Chicago erneut für eine Leihmutterschaft entschieden haben – doch diesmal sei es alles ganz anders!

Im Interview mit ET Online erzählt Kim: "Es ist eine andere Erfahrung, die Situation ist anders." Das liege wohl auch daran, dass sie sich für eine neue Leihmutter entschieden hätten, zu der Kim eine "wirklich gute Beziehung" habe. "Ich vertraue ihr", stellt die 38-Jährige klar und gibt zu, sie sei das letzte Mal "etwas ängstlicher" gewesen. Es ist jedoch auch anders als mit Chicago, weil sie diesmal wisse, was sie zu erwarten habe. Hinzu käme, dass sie das Gefühl habe, die neue Leihmutter sei "so eine fürsorgliche Person", und darin habe sie Vertrauen.

Zusammenfassend erklärt Kim: "Also fühle ich mich sehr ruhig und gelassen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es sich um ein viertes Kind handelt oder daran, dass wir die Leihmutterschaft schon einmal durchgemacht haben."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR Gala in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de