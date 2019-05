Endlich ist er da! Der royale Nachwuchs, auf den alle gewartet haben. Seit Montagfrüh sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) Eltern eines gesunden kleinen Jungen und die ganze Welt gratuliert. Auf ihrem eigenen Social-Media-Account Sussex Royal verkündeten die frisch gebackenen Eltern die erfreulichen News. Seitdem gratulierten über 2,6 Millionen Menschen, darunter natürlich Promis wie Michele Obama und auch Freunde aus ihrer "Suits"-Familie, wie Patrick J. Adams (37), meldeten sich zu Wort. Letzterer wollte sich gleich ein Baby-Date sichern.

Meghans "Suits"-Ehemann gratulierte via Twitter: "Ich habe gerade gehört, dass die Welt gerade um 3,2 Kilogramm schwerer geworden ist. Ich schicke ihm und seinen unglaublichen Eltern viel Liebe." Welch ein entscheidender Lebenseinschnitt die Geburt eines Kindes ist, hat Patrick gerade eben erst am eigenen Leib erfahren. Auch er und seine Frau Troian Bellisario (33) sind erst im Oktober Eltern einer Tochter geworden. "Vor sieben Monaten habe ich aus erster Hand erfahren, wie es dich verändert, wenn du ein Elternteil wirst und ich könnte mich kaum mehr für Meghan und Harry freuen." Dahinter stellte der 37-Jährige den Hashtag: #PlaydateSoon, was übersetzt so viel bedeutet wie: "Lasst uns bald ein Baby-Treffen ausmachen."

Auch "Suits"-Co-Star und enge Freundin von Herzogin Meghan Sarah Rafferty (46) meldete sich auf Twitter zu Wort: "Unsere Herzen jubeln wegen dieses schönen, wunderbaren und gesunden kleinen Jungen."

Getty Images Patrick J. Adams in New York

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario im Mai 2018

ActionPress / Kristina Bumphrey / Startraks Pho Meghan Markle und Sarah Rafferty im Februar 2014

