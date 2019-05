Nicht nur die Royals sind wegen Baby Sussex aus dem Häuschen! Am Montag war es endlich so weit: Herzogin Meghan (37) brachte in Windsor ihren Sohn zur Welt. Wenige Stunden später trat ihr Mann Prinz Harry (34) vor die Kameras, um freudestrahlend über seinen ersten Nachwuchs zu sprechen. Auch im Netz teilte das Paar sein Glück und durfte sich dort nicht nur über Royal-Glückwünsche freuen: Mehrere Megastars gratulierten den frischgebackenen Eltern auf bewegende Art und Weise!

Meghans ehemalige Suits-Kollegen richteten ihre Botschaften via Twitter aus – unter anderem meldeten sich Serien-Ehemann Patrick J. Adams (37) sowie Meghans langjährige Freundin, die Schauspielerin Sarah Rafferty (46), zu Wort. So schrieb Letztere, die auch bei Meghans und Harrys Hochzeit zu Gast gewesen war: "Die Herzen hüpfen für einen wunderschönen, großartigen und gesunden Jungen! Ich sende euch Liebe und alle Segenswünsche über den großen Teich, heute und immer." Barack Obamas (57) Frau Michelle (55) war damals entgegen aller Gerüchte nicht auf dem Fest, dennoch ließ sie es sich nun nicht nehmen, ebenfalls zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch, Meghan und Harry! Barack und ich freuen uns so sehr für euch und können es nicht erwarten, ihn zu treffen."

Das Instagram-Babyposting der Sussex-Royals sammelte aktuell bereits mehr als 2,6 Millionen Likes – darunter auch ein Herzchen von Schauspielerin Blake Lively (31), die gerade selbst schwanger ist. Profi-Taucher Tom Daley (24), Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46) und Fuller House-Star Andrea Barber (42) drückten via Social Media ebenfalls ihre Freude über die Geburt aus. "Willkommen auf der Welt, Kleiner", schrieb Sängerin Jordin Sparks (29) und TV-Koch Gordon Ramsay (52), selbst fünffacher Vater, wandte sich direkt an den frischgebackenen Papa: "Willkommen im Dad-Club, Harry! Glückwunsch!"

Instagram / barackobama Michelle und Barack Obama

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige

Gustavo Caballero/Getty Images for Rolling Stone Gordon Ramasay bei Rolling Stone Live in Houston 2017

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Jordin Sparks, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de