Die Freude über das Baby ist noch immer riesig! Am Montagmorgen brachte Herzogin Meghan (37) einen gesunden Jungen zur Welt – doch wie lange wird die Duchess of Sussex nun in ihrem Mutterschutz verbleiben? Bereits vor einigen Wochen wurde berichtet, dass sie schon ein halbes Jahr nach der Geburt wieder royale Termine wahrnehmen wolle – kehrt sie jetzt vielleicht sogar noch schneller zurück? Ein Insider ist sich sicher: Meghan wird ihre Pflichten früher wieder aufnehmen, als die meisten vermuten!

"Sie wird pünktlich zu Queen Elizabeths (93) Geburtstagsfeier zurückkehren, die nur wenige Wochen entfernt ist", versichert Nick Bullen gegenüber Fox News. Der Insider habe über 20 Jahre als Produzent für die royale Familie gearbeitet und wisse daher, dass die ehemalige Schauspielerin nur einen kurzen Mutterschaftsurlaub nehmen werde, um sich schnell wieder ihrer wohltätigen Arbeit widmen zu können. Vor allem ihre Prominenz wolle die 37-Jährige zum Wohle einer guten Sache einsetzen: "Sie ist sich bewusst, welche Medienaufmerksamkeit ihr zuteilwird – und sie hat keine Angst, sie zu nutzen."

Wann genau die US-Amerikanerin wieder vor die Kameras treten wird, scheint jedoch auch dem Informanten noch nicht bekannt zu sein – zurzeit gibt es rund um ihren neugeborenen Sohn jedoch auch noch zahlreiche andere offene Fragen: Neben dem Namen des Sprösslings wird auch die Verkündung des Taufpaten mit Spannung erwartet.

Getty Images Meghan und Prinz Harry im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2018

Getty Images Herzogin Meghan vor dem "National Theatre" in London

