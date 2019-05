Ob Herzogin Meghan (37) sich vorher die Bewertungen im Netz angesehen hat? Am vergangenen Montagnachmittag verkündete das britische Königshaus ganz offiziell: Prinz Harry (34) und seine Meghan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn kam bereits in den frühen Morgenstunden desselben Tags zur Welt. Doch anders als geplant fand die Geburt laut Insidern letztendlich nicht im Frogmore Cottage statt: Meghan wurde heimlich ins Portland Hospital in London gebracht – die Klinik ist im Internet allerdings nicht gerade beliebt!

Ausgerechnet die Privatklinik, für die sich Harry und Meghan entschieden haben, kassiert auf Google nur eine mittelmäßige Gesamtbewertung: Die medizinische Einrichtung im Herzen der Metropole erreicht nur 3,3 von 5 Sternen. Die Rezensionen reichen dabei von überschwänglicher Begeisterung bis hin zu böser Kritik – viele User geben der Luxusklinik sogar nur einen Stern. Eine enttäuschte Patientin schreibt beispielsweise: "Denkt gut darüber nach, ob ihr euer Leben und das Leben eures Babys wirklich in diese Hände legen wollt!" Andere loben hingegen den Service und die Professionalität des Personals.

Bereits am vergangenen Sonntagabend soll Meghan laut Informationen von Daily Mail klammheimlich in das Krankenhaus eingeliefert worden sein. Günstig ist der Aufenthalt im Portland Hospital aber trotz allem nicht: Über 17.000 Euro kostet eine Entbindung vor Ort.

Getty Images Das Portland Hospital in London

Lia Toby / WENN.com Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

