Beim Auftakt von Sing meinen Song wurde es gleich emotional: Jeanette Biedermann (39), Paddy Kelly (41) und Co. performten die schönsten Lieder von Wincent Weiss (26). Für einen Höhepunkt der Sendung sorgte der gebürtige Eutiner allerdings selbst, indem er erstmals seinen Hit "1993" live sang. Anschließend wurde er im TV wohl so persönlich, wie noch nie zuvor, denn in dem Song verarbeitet der Sänger seine Jugend ohne einen Vater. So rührend nimmt er seine familiäre Vergangenheit selbst wahr!

In der Tauschkonzert-Sendung auf Vox verriet Wincent zunächst, dass er mit 16 Jahren schon von Zuhause ausgezogen war und schnell mit einem Job an der Supermarktkasse auf eigenen Beinen stand. Weil sein Vater sich von seiner Mutter sehr früh trennte, hat er keinen guten Draht zu seinem Angehörigen – und das ist auch in "1993" zu hören. "Eins habe ich von dir gelernt, wenn ich Vater werde, werde ich nicht so sein, wie du", lautet die letzte Zeile des Stücks. Der 26-Jährige zeigte sich anschließend froh darüber, seine Geschichte in dem Lied verpackt zu haben: "Man schreibt Songs, um sein Herz auszuschütten", kommentierte er die gefühlvollen Lyrics im TV.

In der anschließenden Sendung Die Wincent-Weiss-Story verriet der Teenieschwarm, dass vor allem sein Großvater Hans ein Papa-Ersatz für ihn gewesen sei. "Es war ja kein Papa da und dann war das für mich simpel, vielleicht sogar unbewusst, das zu übernehmen und den Papa vielleicht zu ersetzen", äußerte sich Wincents Opa dazu. Der "Feuerwerk"-Interpret konnte da nur zustimmen: "Wir haben alles, was ich in meiner Jugend machen wollte, zusammen gemacht."

Florian Ebener/Getty Images Wincent Weiss beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2018

ActionPress / Bieber, Tamara Wincent Weiss bei den Kids Choice Awards

ActionPress / imagebroker.com Wincent Weiss beim Heitere Open Air

