Die Erfolgssendung Let's Dance verlangt den Kandidaten einiges ab! Handballer Pascal Hens (39) alias Pommes hat sich an der Seite seiner Profipartnerin Ekaterina Leonova (32) bereits erfolgreich von einer Runde zur nächsten getanzt und sich inzwischen zu einem der absoluten Favoriten gemausert. Für seine Auftritte muss der Sportler ziemlich hart und beinahe täglich trainieren – so hart sogar, dass bei Pascal die Kilos purzeln!

"Jetzt sind es mittlerweile fünf Kilo ungefähr", erzählt der 39-Jährige im Interview mit Promiflash. "In der ersten Woche hatte ich vor Aufregung, und weil alles so neu war, auch einfach keinen Hunger. Allein in der ersten Woche habe ich wohl zwei, drei Kilo abgenommen, weil ich gar nichts gegessen habe." Ekat habe ihn in dieser Zeit regelrecht zwingen müssen, etwas zu sich zu nehmen: "Du hast mir immer irgendwelche Kekse in den Mund gesteckt", witzelt Pascal mit der 32-Jährigen.

Pommes sei gleich zu Beginn auf seinen Gewichtsverlust vorbereitet worden: "Das hat Ekat auch am Anfang gesagt: 'Wir trainieren für deine Sommerfigur'", verrät Pascal. Daran habe die Beauty ihn jedes Mal erinnert, wenn er gemeckert hat. Doch er nimmt der ausgebildeten Tanzpädagogin ihre Strenge keinesfalls übel: "Das ist auch eine super Erfahrung, jetzt mit Ekat so zu trainieren. Sie ist ein toller Mensch, ein toller Typ, ein toller Trainer", schwärmt Pascal.

