Sie sind in der Honeymoon-Phase! Erst vor wenigen Tagen hatten Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23) für die Überraschung gesorgt: Der Sänger und die Schauspielerin gaben sich noch vor ihrer großen Sommerhochzeit in Las Vegas das Jawort. Jetzt zeigten sich der Musiker und seine Ehefrau erstmals nach der Trauung zusammen bei einem Event. Im knallbunten Partner-Look turtelten Joe und Sophie verliebt auf dem Met-Gala-Teppich!

In auffälligen Kreationen von Versace posierten die Game of Thrones-Darstellerin und ihr Ehemann vertraut für die anwesenden Fotografen. Joe trug eine schlichte schwarze Hose mit einem schrillen Oberteil. Sophie ergänzte den Look des 29-Jährigen mit einem funkelnden Jumpsuit. Wie sehr Joe in seine Liebste vernarrt ist, bewies er mit einem Instagram-Schnappschuss, der die beiden auf der Met Gala zeigt: Auf dem Pic schaut er die Hollywood-Schönheit schmachtend an. Bereits in wenigen Monaten soll die Hochzeit des Traumpaares in großer Runde in Frankreich folgen.

Aber nicht nur Sophie und Joe turtelten auf dem rosafarbenen Carpet, was das Zeug hielt. Kylie Jenner kuschelte sich beim Posieren ebenfalls eng an ihren Freund Travis Scott (28). Und auch Jennifer Lopez (49) bewies bei ihrem 20-jährigen Met-Gala-Jubiläum mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (43) nicht nur, dass sie einen echten Traumkörper hat: Die beiden zeigten auch, was für ein Powercouple sie sind.

Instagram / diplo Kevin Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2019

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2019

