Ist Baby Sussex nun eigentlich ein Prinz? Am Montagmittag hatte das Warten der Royal-Fans endlich ein Ende: Der britische Königspalast verkündete die Geburt von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harrys (34) erstem Kind! Am frühen Morgen habe die einstige Suits-Darstellerin einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Bisher wurde weder ein Foto des neuen Erdenbürgers veröffentlicht, noch sein Name bekannt gegeben – ist wenigstens schon klar, welchen Adelstitel Meghan und Harrys Sohnemann ergattert?

Laut mehreren britischen Medien wie beispielsweise Daily Mail, wird Baby Sussex als erstgeborener Sohn vermutlich den ersten Beinamen seines Vaters bekommen: Somit würde der Titel des Neugeborenen dann Earl von Dumbarton (zu deutsch: Graf von Dumbarton) lauten. Diese offizielle Bezeichnung wurde Prinz Harry übrigens am Tag seiner Hochzeit mit Meghan von der Queen (93) zugesprochen – ebenso wie Baron Kilkeel und Herzog von Sussex.

Wäre auch ein Prinzentitel möglich? „Er wird kein Prinz sein. Das Baby von Harry und Meghan steht als Thronfolger in der zweiten Linie", vermutet Royal-Experte Michael Begasse gegenüber Bild. Meghan und Harry hätten so immerhin die Möglichkeit, ihren Nachwuchs von dem öffentlichen Wirbel fernzuhalten, denn: "Sollte der Kleine einen Prinzentitel tragen, wären damit auch Verpflichtungen verbunden", erklärt der Adelsfachmann weiter. Das käme aber nur zustande, wenn die Queen eine Ausnahme für ihren achten Urenkel machen und ihm einen Prinzentitel gestatten würde – was laut des Experten äußerst unwahrscheinlich sei.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko 2019

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

