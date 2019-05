Vor knapp zwei Tagen verkündete Prinz Harry (34) stolz die Geburt seines ersten Sohnes. Die ersten Aufnahmen des royalen Knirpses fanden dann nicht wie in den Vorjahren auf der Krankenhaustreppe statt, sondern in der St. George's Halle von Schloss Windsor. Für die Neu-Eltern sicherlich kein zufällig ausgewählter Ort: Schließlich verbinden Herzogin Meghan (37) und Harry gleich mehrere emotionale Momente mit dem englischen Bauwerk!

An diesen Tag werden sie sich wohl ewig zurückerinnern: Am 19. Mai 2018 feierten Meghan und Harry ihre große Hochzeit in den Hallen von Schloss Windsor. Ihre vorherige Vermählung hatte ebenfalls im kleinen Örtchen Windsor in der St. George's Chapel stattgefunden – und auch das neue Zuhause der Sussexes, Frogmore Cottage, ist nur knapp 2,8 Kilometer von dort entfernt. Für Harry persönlich hat der Landsitz zudem eine weitere Bedeutung: Am 9. April heiratete sein Vater Prinz Charles (70) in Windsor seine zweite Ehefrau Camilla (71), Cousine Prinzessin Eugenie (29) nahm dort ihren Jack Brooksbank (33) zum Mann.

Ob sich Harry und Meghan wohl wegen dieser Vorgeschichte so verbunden zu Schloss Windsor fühlen? Auch das erste Interview nach der Entbindung hielt der 34-Jährige am Montagnachmittag vor den Stallungen des Anwesens ab – nach dem Statement dankte der royale Rotschopf sogar den Pferden in ihrem Boxen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Mai 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Hochzeit 2018

Getty Images Windsor Castle

