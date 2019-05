Herzogin Meghan (37) schwelgt im absoluten Mutterglück! Am vergangenen Montag kam am frühen Morgen der erste Sohn der ehemaligen Schauspielerin und Prinz Harry (34) zur Welt. Bei der Geburt war laut einem offiziellen Statement des Königshauses nicht nur der Neu-Papa anwesend, sondern auch Meghans Mutter Doria Ragland. Doch auch nach der Entbindung steht die US-Amerikanerin ihrer Tochter weiterhin mit Rat und Tat zur Seite!

Schon vor den Osterfeiertagen war die 62-Jährige von Los Angeles nach Großbritannien geflogen, um bei der Ankunft ihres ersten Enkelkindes dabei zu sein. Wie ein Insider jetzt gegenüber People erklärte, sei die Yoga-Lehrerin überglücklich darüber, Zeit mit ihrer Tochter und dem Baby verbringen zu können: "Meghan und Doria stehen sich so nah. Sie freut sich total!" Wie die Quelle weiter geschildert haben soll, sei aber auch die 37-Jährige sehr dankbar dafür, dass sie sich so kurz nach der Geburt immer an ihre Mutter wenden könne. "Jede frischgebackene Mama ist froh, wenn sie ihre eigene Mama in dieser Zeit bei sich hat. Das ist toll!", war sich der Insider sicher.

Gerüchten zufolge habe sich Doria auf die Geburt des Mini-Royals sogar extra vorbereitet: Sie soll Seminare bei der Baby-Expertin Brandi Jordan besucht haben, die bereits mit Promimüttern wie Megan Fox (32) und Rosamund Pike (40) zusammengearbeitet haben soll. Die Fachfrau gelte außerdem als echte Koryphäe im Umgang mit weinenden Kleinkindern.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney, Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko

Gareth Fuller - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghans Mutter Doria Ragland am Schloss Windsor

