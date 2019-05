Sie schlägt versöhnliche Töne an! Seit der Hochzeit von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) hatte Samantha Grant immer wieder öffentlich gegen ihre berühmte Halbschwester geschossen. Auch kurz vor der Geburt des ersten Kindes der beiden hatte sie erneut zum Rundumschlag ausgeholt. Wenige Tage nach der Ankunft des Mini-Royals scheint Samantha allerdings keine Lust mehr auf einen Familienstreit zu haben: In einem Interview sprach sie über ihren Neffen und Meghan!

Gegenüber Daily Mail betonte Samantha, dass sie hoffe, dass die Geburt alle endlich wieder zusammenbringe. “Wir alle heißen das Baby willkommen – Markles, Raglands, Sussex', Windsors. Was den Genpool angeht, haben wir alle einen Beitrag zu diesem wunderbaren kleinen Jungen geleistet, der wahrscheinlich zu einem außergewöhnlichen Mann heranwachsen wird und wir würden ihn gerne so behandeln, als wären wir alle eine große Familie”, so die 54-Jährige. Sie würde ihren Neffen gerne persönlich kennenlernen und nicht nur auf das reagieren müssen, was sie in den Nachrichten höre – und er solle ebenfalls allein über sie urteilen dürfen.

Nachdem alle den Weg für eine Versöhnung geebnet hätten, sei nun aber Meghan an der Reihe, wenn es nach Samantha geht. “Wir freuen uns für Meg und Harry – ich freue mich wirklich für sie. Ich liebe sie, sie ist meine kleine Schwester und es ist egal, was wir alle gesagt haben, aber sie muss das Richtige tun”, erklärte sie.

ActionPress / SIPA PRESS Herzogin Meghan im März 2019

Anzeige

Splash News Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de