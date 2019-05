Sie wirken so verliebt wie am ersten Tag! Seit mehr als zwölf Jahren sind Brigitte Nielsen (55) und Mattia Dessi (40) miteinander verheiratet. Im Juni 2018 brachte die dänische Schauspielerin mit 54 Jahren die gemeinsame Tochter Frida zur Welt. Wie glücklich die Eltern der Kleinen anscheinend nach über einem Jahrzehnt Ehe noch sind, haben sie jetzt alle Welt sehen lassen: Zur Begrüßung gaben sie sich einen leidenschaftlichen Kuss auf offener Straße!

In Los Angeles trafen sich die Blondine und ihr Liebster am Dienstag zum Essen. Als sie aufeinandertrafen, kam es zu einer herzerwärmenden Szene. Passanten konnten beobachten, wie der 40-Jährige Brigitte einen dicken Schmatzer aufdrückte. Solche öffentlichen Liebesbekundungen sind bei dem Paar eigentlich eine Rarität.

Wie froh sie sei, Mattia an ihrer Seite zu wissen, betonte Brigitte bereits in einem früheren Interview mit der britischen Zeitung The Guardian. Nur durch seine Unterstützung sei es ihr möglich gewesen, die Schwangerschaft mit 54 Jahren durchzustehen: "Ich nahm viele Medikamente und Hormone und die wirken auf jede Frau unterschiedlich."

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrer Tochter Frida

Anzeige

MEGA Brigitte Nielsen und Mattia Dessi 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Brigitte Nielsen und Mattia Dessi im September 2018 in Los Angeles

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden schon so lange miteinander verheiratet sind? Nein, das hat mich echt überrascht! Ja, ich wusste das! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de